Ronaldo diz que vai enfrentar o Barça O atacante Ronaldo - que sofreu uma contusão grave no tornozelo esquerdo na partida contra o Atlético de Madri, no dia 15 de outubro - garante: vai estar pronto para o clássico contra o Barcelona, marcado para 19 de novembro. ?Eu quero jogar contra o Barcelona. Não quero perder este clássico de jeito nenhum?, disse o atacante, em declarações reproduzidas pelo diário As. O craque diz que a recuperação está evoluindo dentro do esperado e por conta disso, acha que estará em condições de atuar. Pela previsão inicial dos médicos, Ronaldo estaria recuperado em aproximadamente um mês, prazo que coincide com a data da partida contra o Barça. Para estar pronto para o clássico, Ronaldo vem sendo obrigado a seguir uma dura rotina de trabalho. Na quarta-feira, por exemplo, iniciou as sessões às 10h15 e só parou três horas depois. O craque começa o trabalho com exercícios específicos na piscina - procedimento que permite esforços sem que o tornozelo seja sobrecarregado. Segue depois para sessões na bicicleta e natação. Paralelamente, é obrigado a obedecer uma rigorosa dieta alimentar, para evitar ganhos de peso. "Eu estou bastante otimista.Acho que vai dar para enfrentar o Barcelona. Minha recuperação está boa e eu quero jogar?, disse.