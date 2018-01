Ronaldo doa carro que ganhou no Japão O atacante Ronaldo decidiu doar o carro que recebeu na manhã desta terça-feira, por ter sido considerado o melhor jogador em campo, na partida em que o Real Madrid venceu o Olímpia, do Paraguai, por 2 a o, e ficou com o titulo da Copa Intercontinental, disputada em Yokohama, no Japão. O automóvel entregue pela Toyota, o principal patrocinador do evento, será encaminhado ao Hospital Infantil de San Rafael, de Madri, segundo informou o craque em sua página na internet. ?Voltar a ganhar um título mundial no estádio de Yokohama me dá muita felicidade. Este ano para mim e para o Real tem sido incrível. O time vem recebendo muitas críticas, mas a resposta está aí. Ganhamos mais um título internacional?, disse o jogador. Com um discurso nem um pouco amistoso, ele reagiu às críticas. ?Ouvi muita coisa sobre o meu peso e meu estado físico, mas acredito que hoje foi a demonstração de que Ronaldo e o Real Madrid estão bem. Muito bem?, acrescentou.