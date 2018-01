Ronaldo: dupla cidadania em setembro O atacante Ronaldo, do Real Madrid, vai obter passaporte espanhol em setembro. Segundo o diário esportivo As, o processo está bem adiantado. Quem também está perto de conseguir a dupla nacionalidade é o lateral-esquerdo Roberto Carlos. Com isso, o Real Madrid abre duas vagas para jogadores de países que não fazem parte da União Européia.