Ronaldo e Adriano de novo no ataque Tudo o que Ronaldinho queria - depois de Daniella Cicarelli, é claro - é poder continuar jogando no ataque da Seleção Brasileira ao lado do amigo Adriano. Afinal, o Fenômeno foi e é um dos maiores incentivadores do jogador da Inter de Milão. E como Parreira anda fazendo todas as vontades do artilheiro do Real Madrid... "Pelo estilo dos dois a gente coloca muito peso na zaga adversária", disse nesta quarta-feira à tarde o treinador, repetindo a dose da partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias, e confirmando a dupla no ataque brasileiro para a partida amistosa contra a Alemanha, nesta quarta-feira, às 15h45, em Berlim. Ronaldo adorou, é claro. "É uma forma de a gente melhorar o nosso relacionamento em campo", disse o Fenômeno, referindo-se ao amigo. Porque no outro relacionamento, ele voltou a repetir, está mais do que entrosado. "Estou vivendo um momento extraordinário na minha vida dentro e fora de campo", comemorou. Para Adriano, que recentemente sofreu um abalo emocional muito grande com a morte de seu pai, as coisas parecem que se ajeitaram de vez depois da boa atuação na Copa América, quando foi o artilheiro (sete gols em seis jogos) e eleito o melhor jogador da competição, vencida pelo time de Parreira. "Realmente pude aproveitar bem a Copa América e ganhei uma nova chance de sair jogando", disse o jogador, nascido e criado na favela da Vila Cruzeiro, no subúrbio carioca. E o jogador da Inter leva em conta o desempenho da dupla na partida contra a Bolívia, em que o Brasil venceu por 3 a 1, para afirmar que não há nenhum problema de dois centroavantes atuarem juntos. "Deu certo naquele jogo, fizemos boas tabelas e provamos que podemos jogar juntos", disse Adriano, reforçando a tese de Parreira quanto à importância de a Seleção ter dois jogadores muito fortes fisicamente para pressionar as defesas adversárias. "Na Europa se usa muito essa força", confirmou em causa própria. Coro - Longe do discurso da dupla, mas diretamente interessado no resultado do negócio feito entre Parreira, Ronaldo e Adriano, Ronaldinho Gaúcho também engrossou o coro dos contentes. "Só vejo facilidade em jogar com o Adriano e o Ronaldo lá na frente. Será mais uma oportunidade de mostrar que estamos num bom momento e cada vez mais entrosados", disse o atacante do Barcelona, que começa a competir com o artilheiro do rival Real Madrid quando o assunto é atrair a atenção dos torcedores alemães, que vibram cada vez mais com o futebol brasileiro.