Ronaldo é alvo até de atriz pornô A imprensa italiana continua muito ressentida com o brasileiro Ronaldo. Desde que o atacante decidiu trocar a Inter pelo Real Madrid, da Espanha, os meios de comunicação começaram a fazer duras críticas a ele. Um das mais pesadas ocorreu durante o programa de televisão ?Il Processo?, em que Axen, uma ariz pornô ucraniana, revelou detalhes de um suposto romance com o jogador enquanto ele atuava na Itália. Ninguém ouviu Ronaldo, nem deu espaço para que ele se defendesse. O programa foi criticado até pelos veículos de comunicação da Itália, que consideram a entrevista com atriz ?grotesca?. Mesmo assim, o jornal ?Corriere dello Sport? foi sarcástico, ao lembrar que os telespectadores que assistiram ao programa, estimados em 1,3 milhão de pessoas, não ficaram sabendo se a roupa íntima que Ronaldo usava era da Nike, seu patrocinador oficial.