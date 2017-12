Ronaldo e Beckham marcam e Real vence O Real Madrid está perto de fechar o ano como melhor time da temporada 2003/04 da Europa. A milionária equipe de Raúl, Ronaldo, Figo, Zidane, Roberto Carlos e Beckham mostra afinação e vem superando todos os rivais. No fim de semana, com a vitória por 2 a 1 sobre o Albacete, herdou a liderança do Campeonato Espanhol, ultrapassando o La Coruña. Nesta quarta-feira, viajou até Marselha, bateu o Olympique e assumiu a condição de melhor time da Liga dos Campeões, com 13 pontos. O atacante Ronaldo, mais uma vez, mostrou oportunismo. Antecipando-se aos zagueiros franceses, anotou o gol da vitória, por 2 a 1, na segunda etapa. Beckham, em bela cobrança de falta, havia aberto o marcador e Mido, de cabeça, empatado. Além do Real Madrid (já estava classificado), outras cinco equipes garantiram presença nas oitavas-de-final da competição: Porto, Manchester United, Stuttgart, Chelsea e Milan. Graças a um gol de Shevchenko, após cruzamento de Cafu, o Milan (10 pontos) fez 1 a 0 na Ajax (6), em Amsterdã, obteve a vaga e poderá poupar seus titulares na próxima semana, diante do Celta (6). Assim, a equipe de Carlos Ancelotti terá alguns dias a mais para preparar-se para a disputa do título Mundial Interclubes diante do Boca Juniors, dia 14 de dezembro, em Tóquio. O Celta empatou com o Brugges (5), por 1 a 1, deixando aberta a última vaga. O Chelsea (10) ficou no 0 a 0 com o Sparta (5) e garantiu o primeiro lugar do grupo G. O Besiktas (7) desperdiçou a chance, ao empatar por 1 a 1 com a Lazio (5). O Porto (10) passou pelo Partizan, 2 a 1, e ficou com a segunda vaga da chave F, que tem o Real Madrid. No grupo E, a última rodada servirá apenas para definir quem será o campeão. Nesta quarta, o Manchester United fez 1 a 0 no Panathinaikos e o Sttutgart ganhou por 2 a 0 no Glasgow Rangers. Agora, ambos somam 12 pontos. COPA UEFA - Nesta quinta acontece os jogos-de-volta da segunda rodada da Copa da Uefa. Destaque para o Barcelona - ainda sem Ronaldinho Gaúcho, contundido -, que recebe o Panionios podendo perder por até 2 gols. Principais duelos: Villarreal x Torpedo; Valencia x Haifa; Roma x Hajduk; Borussia x Sochaux; Steaua x Liverpool; Benfica x Molde; Salzburgo x Parma; Basilea x Newcastle.