Ronaldo e Cafu retomam exercícios de reforço muscular O lateral-direito Cafu e o atacante Ronaldo retomaram os treinos antes dos demais companheiros de seleção brasileira, na manhã deste sábado: fizeram trabalho de reforço muscular numa academia no Castelo Lerbach, concentração da seleção na cidade de Bergisch Gladbach, a cerca de 80 km de Dortmund, local da partida de terça-feira, contra Gana, pelas oitavas-de-final na Copa. Os dois jogadores são a principal preocupação da comissão técnica da seleção a respeito do condicionamento físico. Desde a primeira fase de preparação, na Suíça, eles vêm sendo submetidos a exercícios extras nos dias em que a seleção treina em apenas um período. Cafu, embora seja considerado o atleta de mais fôlego da seleção, já tem 36 anos e precisa se cuidar para manter a resistência. Além disso, o jogador sofreu uma artroscopia no joelho, no início do ano, e atuou pouco pelo Milan durante a temporada. Já o caso de Ronaldo é mais famoso: o atacante ficou 45 dias parado por causa de uma contusão muscular, sofrida em ação pelo Real Madrid, e chegou à seleção bem acima do seu peso ideal - antes do jogo contra o Japão pesou 90,5 kg segundo o preparador físico Moraci Sant´Anna. Ele fez exercícios de potência na bicicleta ergométrica, que servem para melhorar o arranque e a mobilidade - principais críticas que recebeu depois dos dois primeiros jogos do Brasil na Copa.