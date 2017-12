Ronaldo e Casillas defendem Luxemburgo O atacante brasileiro Ronaldo e o goleiro Casillas, ambos do Real Madrid, saíram nesta segunda-feira em defesa da continuidade do trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo, ameaçado depois da derrota para o Barcelona, por 3 a 0, e dos empates com o Olympique Lyon, 1 a 1, e a Real Sociedad, no domingo, por 2 a 2. ?Estou feliz com Luxemburgo. Está claro que o Real Madrid precisa de resultados, bons resultados. Mas somos nós, os jogadores, os grandes responsáveis, aqueles que entram em campo e que não conseguem os resultados?, declarou o brasileiro durante cerimônia de entrega do Prêmio Brasil 2005 nesta segunda, na categoria Esportes e Cultura da Câmara de Comércio Brasil-Espanha. O atacante não jogou no empate contra a Real Sociedad por estar contundido. ?Sofro por não estar jogando e espero o quanto antes estar bem para ajudar a tirar a equipe desta situação?, concluiu Ronaldo. Para Casillas, que participou de evento do clube em Elche, na Espanha, não há razão concreta para o Real alterar o comando do time. O goleiro salientou que todos precisam ajudar o treinador. ?Já se viu em outras fases que mudar de treinador não foi o mais correto. Temos de dar continuidade, ainda que os resultados não tenham sido bons?, declarou o goleiro da seleção espanhola. ?Não é questão de tirar ou colocar alguém. O que temos de fazer é ficar unidos, porque só assim as coisas voltarão ao normal?, finalizou Casillas. Fundação ajuda- A Fundação Real Madrid fez nesta segunda doação de camisas, sapatos, mochilas, jogos e livros para crianças vítimas do furacão Stan, na Guatemala. Jogadores, diretores e torcedores do Real contribuíram para a quantidade doada, que consiste em 2 mil camisas do Real, 10 mil livros infantis, mil chuteiras de futebol, mil mochilas, bem como 10 mil jogos arrecadados durante campanha de solidariedade promovida pelo clube espanhol.