Ronaldo e Cicarelli anunciam casamento Ronaldo foi rápido, dentro e fora de campo. Na partida com a Bolívia mostrou agilidade e senso de oportunismo, ao marcar o primeiro gol, com pouco menos de um minuto. Além disso, provou que o fôlego está bom, embora seja início de temporada, com arrancadas e dribles até o fim da partida. O astro foi arisco até na saída do Morumbi, ao deixar o estádio por porta privativa, para encontrar-se com Daniella Cicarelli, com quem marcou o casamento para o dia 2 de janeiro de 2005. Por conta do noivado, que reuniu as famílias do jogador e da modelo em um jantar, ele só vai embarcar nesta segunda-feira à noite para a Alemanha. Viaja em vôo de carreira, chega na terça às 7 horas locais e treina à tarde. A recepção em São Paulo, de qualquer forma, deixou Ronaldo satisfeito. "Foi bonita a manifestação da torcida", afirmou antes da partida. "Fico feliz pelo gol e porque voltamos a jogar bem e retomamos a liderança", comentou, aflito para deixar o gramado mas cercado de admiradores e de rivais vencidos. Valeria Gonçalvez/AEAliança: Ronaldo e Cicarelli deixam o Morumbi para efetivar o noivado. Data do casamento está marcada para 2 de janeiro de 2005 Em sua avaliação, a vitória poderia ter sido mais expressiva, se não fosse a excelente atuação do goleiro Fernandez. O boliviano fez defesas arriscadas, no segundo tempo, mesmo em arremates de Ronaldo. "O resultado poderia mesmo ter sido melhor", concordou o artilheiro da Copa do Mundo de 2002. "Mas valeu." Ronaldo até agora teve início de temporada muito bom. Mais fino, por conta do incentivo que tem de Daniella, marcou gols para o Real Madrid na fase prévia da Liga dos Campeões da Europa e também na partida de estréia no Campeonato Espanhol. O objetivo que se impôs, para 2004-05, é o de acumular pelo menos mais 35 gols em seu currículo, ao computar as competições com time e Seleção. O próximo desafio de Ronaldo está marcado para a noite de depois de terça-feira, em Berlim, quando poderá encontrar-se novamente com Oliver Kahn, a quem bateu duas vezes na final do Mundial da Ásia. Em diversas ocasiões, desde aquele 30 de junho de 2002, o astro disse que foi feliz diante de um goleiro excepcional. Ronaldo também tem evitado falar em revanche, para classificar o jogo de quarta. Prefere dizer que é um clássico do futebol.