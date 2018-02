Ronaldo é cortado e está fora do Mundial de Clubes da Fifa

O brasileiro Ronaldo não disputará o Mundial de Clubes da Fifa. O jogador foi cortado nesta quarta-feira da delegação do Milan, que está no Japão. Nesta quinta, o time italiano enfrenta o Urawa Red Diamonds, em partida que terá acompanhamento ao vivo do estadao.com.br, a partir das 8h30. Veja também: Noticiário completo do Mundial de Clubes da Fifa Para a vaga do brasileiro, a diretoria do Milan inscreveu o defensor Giuseppe Favalli. Assim, o clube manterá 23 atletas na competição. Segundo comunicado emitido pelo Milan, o jogador foi cortado por não se sentir totalmente recuperado de uma lesão muscular. "Decidimos em comum acordo pelo afastamento. Visitamos ele nesta quarta e optamos pela mudança", conta Adriano Galliani, vice-presidente e diretor esportivo do clube. Aos 31 anos, Ronaldo havia participado do treino realizado pelo Milan na terça-feira. Ele, que havia corrido ao redor do gramado por 30 minutos, chegou até a dizer que se sentia bem para a competição. Temporada complicada Depois de alguns meses afastado por contusão muscular, Ronaldo disputou seus primeiros minutos nesta temporada pelo Milan no Campeonato Italiano, no dia 25 de novembro, contra o Cagliari. No entanto, ele voltou a sofrer uma lesão do mesmo gênero quando se preparava para pegar o Benfica, no dia 28 de novembro, pela Liga dos Campeões. Após esse novo problema, ele se concentrou apenas na recuperação para o Mundial, o que acabou não acontecendo. Se o Milan passar pelo Urawa, enfrentará na final o Boca Juniors, que bateu o Etoile du Sahel por 1 a 0. A decisão do Mundial acontecerá no domingo. Atualizado às 10h40 com o resultado do jogo do Boca