Ronaldo é destaque no Dia da Mentira O astro brasileiro do Real Madrid, Ronaldinho, virou motivo de piada, hoje, na Espanha. Aproveitando o dia da mentira no país, vários jornais locais brincaram com seus leitores divulgando em seus sites que o artilheiro da última Copa do Mundo havia antecipado em dois dias sua volta a Madri e que teria treinado sozinho no clube, pela manhã. O "As" publicou em sua primeira página: "Ronaldo exemplar. Adiantou sua volta a Madri para treinar primeiro." O jornal ainda brincou que o atacante teria ligado à sede do clube, mas só encontrou o ídolo Di Stéfano. Na verdade, o Ronaldinho só viaja neste sábado à noite para a capital espanhola, junto com os companheiros de time Flávio Conceição e Roberto Carlos e se reapresentará neste domingo à tarde no Centro de Treinamento do Real. O jogador passou o Natal no Rio de Janeiro. A falsa notícia contribuiu para a polêmica envolvendo as férias do jogador brasileiro. Antes de viajar ao Brasil para passar o Natal com a família, Ronaldinho teve de conviver com a desconfiança do espanhóis. Muitos duvidavam que ele voltaria à Espanha no dia marcado e outros acreditavam que o atleta voltaria acima de seu peso ideal. Continuando a brincadeira, o "As" até divulgou frases falsas do brasileiro, dizendo que não havia engordado nenhum quilo durante as férias de Natal. A desconfiança não ficou restrita à imprensa. Seus próprios companheiros de time, Raúl, Hierro e Helguera, líderes do elenco, pediram a diretoria que multasse Ronaldinho caso este atrasasse sua volta. O presidente Florentino Pérez, em compensação, disse que o comportamento do Brasileiro é muito bom. Mas Ronaldinho não foi a única vítima das brincadeiras do dia da mentira. Até o presidente Lula foi envolvido nas mentiras. O "Marca" afirmou que o presidente eleito ligou para o presidente do Real Madrid, para pedir que o clube espanhol liberasse o jogador no Carnaval. Segundo a notícia, Lula teria dado uma pausa na análise do Orçamento Geral para tratar do caso Ronaldinho. A atual crise do Barcelona, que está fazendo uma péssima campanha no Campeonato Espanhol, também virou piada no Dia da Mentira. O "Sport", divulgou uma falsa entrevista do presidente do clube catalão Joan Gaspart. Na entrevista, Gaspart, dizia que, como sócio do clube, também estava insatisfeito com a diretoria. O sócio Gaspart teria até assinado um documento contra a permanência do presidente Gaspart. Ainda com o Barcelona como mote, o "Mundo Desportivo" revelou que o chinês Zhurdin seria o novo reforço para a lateral-esquerda do clube.