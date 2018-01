Ronaldo e Donadoni disputarão torneio de golfe em Milão O atacante Ronaldo, do Milan, e o técnico da seleção italiana, Roberto Donadoni, lideram uma lista de convidados importantes do mundo do futebol que vão disputar um torneio de golfe entre amadores e profissionais antes do Aberto da Itália da próxima semana. Os ex-jogadores da seleção italiana Gianluca Vialli e Daniele Massaro também pretendem disputar o torneio no clube de golfe Castello di Tolcinasco, nas cercanias de Milão. O evento será na quarta-feira, mesmo dia em que o Milan tentará reverter a desvantagem de 3 a 2 contra o Manchester United no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Ronaldo não estará em campo pois já defendeu o Real Madrid nesta competição antes de transferir-se para a Itália. "Claro que eu adoraria jogar contra o Manchester, já que vai ser um grande acontecimento no San Siro, mas eu estou igualmente ansioso para jogar o torneio antes do Aberto da Itália", disse Ronaldo. "Joguei golfe por muitos anos e realmente gosto desse esporte, e estou tentando melhorar. Mas qualquer coisa que aconteça eu vou me divertir testando meu nível contra os profissionais da Europa." Entre os profissionais que disputarão a competição estão o campeão da Ryder Cup do ano passado, Ian Woosnam, e Tom Lehman.