Ronaldo é dúvida no Real Madrid O Real Madrid recebe o Valladolid, neste sábado, na expectativa de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Com 42 pontos, tem de vencer e ainda torcer por uma derrota da Real Sociedad (44 pontos), que enfrenta em casa o Osasuna. Derrotar o Valladolid, 14º colocado, não seria uma tarefa das mais difíceis não fosse os problemas que o Real não consegue resolver fora de campo. Ronaldo e Zidane correm risco de não jogar (a ESPN Internacional transmite, 15 horas, ao vivo). Há um certo desconforto entre alguns jogadores e o técnico Vicente Del Bosque. Na última rodada da Liga dos Campeões, quarta-feira, contra o Borussia Dortmund, Morientes se recusou a entrar no jogo a quatro minutos do final, quando o Real vencia por 2 a 1. A atitude de Morientes criou um mal-estar no grupo. "Sobre o Real Madrid circulam tantos rumores que não se sabe a quem atribuir. Um dia dizem que tal jogador fuma, outro que alguém vai sair em uma revista. O que se passou com Morientes pode acontecer comigo amanhã", disse Helguera. "Morientes já marcou muitos gols para o Real, mas agora chegou Ronaldo e a situação mudou." Ronaldo, apesar de toda a majestade, vem sofrendo críticas. Contra o Borussia, marcou o gol da vitória mas não agradou aos torcedores. Del Bosque disse que o baixo rendimento do Fenômeno pode ser uma conseqüência da viagem à China com a seleção brasileira. Por isso, o técnico admitiu que pode dar um descanso para Ronaldo. Outro ameaçado de não jogar é Zinedine Zidane, que sente dores no joelho direito. Figo, cumprindo suspensão pela expulsão contra o Osasuna, e Hierro, machucado, estão fora da partida contra o Valladolid. O Real Madrid volta a jogar na Liga dos Campeões terça-feira, contra o Borussia, em Dortmund.