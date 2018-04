Ronaldo é dúvida para reencontro de Milan e Juventus

O Milan tentará conquistar sua primeira vitória em casa no Campeonato Italiano desta temporada quando receber a segunda colocada Juventus, no sábado. O atacante Ronaldo é mais uma vez dúvida para a partida. Os atuais campeões da Europa estão apenas em nono lugar na Série A, com 17 pontos, 11 atrás da líder Inter de Milão. Boa parte da diferença cresceu dentro da casa do Milan, onde a equipe tem quatro empates e duas derrotas. O técnico da equipe, Carlo Ancelotti, vai avaliar as condições física de Ronaldo nesta quinta-feira, após o jogador ter sentido uma contusão na panturrilha enquanto fazia o aquecimento para o jogo de quarta-feira contra o Benfica, pela Liga dos Campeões. A partida terminou 1 a 1. Ancelotti disse que o problema não é sério e que esperava poder contar com o atacante, que fez sua estréia na temporada no último domingo, contra o Cagliari, após longa ausência por outra contusão. A Juventus, que tem 25 pontos em 13 partidas, está em ótimo momento após ter goleado o Palermo por 5 a 0 no fim de semana. "Nós somos fortes e sabemos isso, mas agora temos que vencer um confronto com um rival direto (pelo título", disse o atacante francês David Trezeguet, que até agora marcou 11 gols. O capitão Alessandro Del Piero luta por uma vaga no time titular, após ter saído do banco e marcado duas vezes contra o Palermo. O jogo do fim de semana será o primeiro encontro entre as duas equipes desde que a Juventus voltou à Série A este ano, após ter sido rebaixada em 2006 por envolvimento num escândalo de manipulação de resultados.