Ronaldo é eleito o melhor do mundo O Mundo do futebol está aos pés de Ronaldo. Após ter feito os dois gols do Brasil na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, no Japão, o atacante disse que nem em sonho poderia imaginar um momento tão bom em sua vida. Pois esses momentos não param de aparecer para esse predestinado craque, que, hoje, levantou mais um troféu. A Fifa o confirmou, em cerimônia realizada em Madri, como melhor jogador do mundo no ano. Foi o terceiro prêmio nas últimas sete eleições - já havia vencido em 1996 e 1997 -, o que lhe garante, também, um recorde. Ninguém foi tantas vezes o número 1 como o brasileiro. O francês Zidane é o segundo com mais ?títulos?. Foi eleito por duas vezes o melhor do planeta. Ronaldo deixou para trás, com grande vantagem, o goleiro alemão Oliver Kahn e Zidane. O atacante do Real Madrid somou 387 pontos, o jogador do Bayern de Munique, 171 e o francês, 148. A votação foi feita entre 148 treinadroes do mundo todo. Os outros brasileiros a figurarem na lista dos melhores foram o lateral-esquerdo Roberto Carlos, com 114 pontos, e Rivaldo, com 92. "Terminar o ano assim é a recompensa de dois anos de trabalho", declarou Ronaldo. "A Copa do Mundo foi importante, mas o Inter e o Real, também, não sei a quem devo mais." O atacante fez questão de agradecer a algumas pessoas importantes na recuperação de suas contusões, como o cirurgião francês Gerard Saillant, que operou seu joelho direito, o médico da Inter, Franco Combi, o fisioterapeuta e seu amigo Nilton Petroni, além de Cláudio Gaudino, preparador físico da Inter. "Mas também quero dedicar o prêmio à minha família e a meus amigos." Os oito gols marcados na Copa do Mundo foram decisivos para que Ronaldo ficasse com o troféu e sua eleição foi ratificada hoje, mas o mundo do futebol já dava como certa. Zidane, companheiro do brasileiro no Real Madrid, não se cansou de elogiá-lo. Garantiu que "sempre disse que Ronaldo era o melhor do mundo". "Superou as adversidades e recuperou seu nível de futebol. Estou contente de jogar na mesma equipe que ele", declarou Zidane. O goleiro Kahn seria um sério concorrente na disputa pela eleição de melhor do mundo caso não tivesse falhado na final do Mundial. Mesmo assim, ficou com o prêmio Yachin de melhor goleiro do Mundial e melhor jogador da Copa da Ásia. O Brasil terminou o ano como a melhor equipe e a Bélgica ganhou o prêmio Fair Play, também pelo Mundial. A Coréia do Sul e o Japão também ganharam o prêmio Fair Play como organiadores do Mundial por sua "amabilidade, simpatia e comportamento desportivo exemplar". O Senegal foi a sensação da temporada, por ter sido a equipe que mais alcançou posições no ranking mundial de seleções. Confira a lista de todos os ganhadores: 1991 - Lothar Mattheus (Bayern Munique) 1992 - Marco van Basten (Milan) 1993 - Roberto Baggio (Juventus) 1994 - Romário (Barcelona) 1995 - George Weah (Milan) 1996 - Ronaldo (Barcelona) 1997 - Ronaldo (Inter de Milão) 1998 - Zinedine Zidane (Juventus) 1999 - Rivaldo (Barcelona) 2000 - Zinedine Zidane (Juventus) 2001 - Luis Figo (Real Madrid) 2002 - Ronaldo (Real Madrid)