Ronaldo é eleito o melhor em campo O atacante Ronaldo foi eleito o melhor jogador da partida em que o Real Madrid venceu o Olímpia, do Paraguai, por 2 a 0 e conquistou o título da Copa Intercontinental, realizada nesta terça-feira em Yokohama, no Japão. O brasileiro fez o primeiro gol (o segundo foi de Gutti) e por ter sido o destaque da partida, recebeu um carro de presente dos patrocinadores do evento. Ronaldo foi o sexto brasileiro a receber o prêmio. Antes dele, Zico e Nunes (ambos pelo Flamengo), Jair (quando jogava pelo Peñarol), Renato Gaúcho (Grêmio), Raí e Toninho Cerezo (ambos pelo São Paulo) também receberam um carro de presente ao final do jogo. Além de ser campeão e ter sido eleito o melhor em campo, Ronaldo deverá receber mais um prêmio este ano. Ele será indicado pela Fifa como o melhor jogador do mundo no ano, superando os outros dois indicados - Zidane e Oliver Kahn. Esta será a terceira vez que o brasileiro recebe o prêmio da Fifa. A festa do melhor da temporada será no dia 17 de dezembro, em Madri, encerrando as comemorações do centenário do Real.