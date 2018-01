Ronaldo é enquadrado para emagrecer Ronaldo terá de emagrecer. Segundo o treinador físico do Real Madrid, Antonio Mello, que acompanhou Vanderlei Luxemburgo para a nova função na Espanha, o atacante está quase no peso ideal, mas terá de perder ainda alguns quilos. ?Ronaldo não está fora de forma, mas para minha exigência e para nossa solicitação, ele pode estar melhor. O que quero com Ronaldo, com o treinamento, é diminuir um pouco seu peso?, afirmou o preparador, que está realizando um verdadeiro raio-x do time do Real para definir qual será o trabalho de cada um dos jogadores. Mello nega que Ronaldo não esteja agüentando o ritmo de treinamento, como estava sendo comentado. ?O jogador mais resistente vai correr mais, mas Ronaldo tem uma forca explosiva, como o Romário?, explicou. ?Ronaldo está muito forte. Ele tem uma condição física privilegiada com muita forca muscular. Falava-se que tinha recebido um tratamento, com vitaminas e suplementos. Não foi nada disso. Foi ganho natural de quem ganha mais dinheiro, começa a comer melhor e treinar?, disse Mello. Para o preparador, o fenômeno ocorre com Robinho. ?Ele está ganhando mais dinheiro e se alimenta melhor. Desde que chegamos no Santos, ganhou dois quilos de massa muscular, que não é gordura?, afirmou. O Real, além de um novo técnico, ganhou uma nova filosofia de preparação física. Mello introduziu mais treinos com bola, com dribles e movimentações. O próprio jogo contra o Real Sociedad já contou uma preparação especial. ?Queríamos sufocar o adversário e para isso fiz um aquecimento mais intenso?, disse, lembrando que o jogo também interrompido entre o São Paulo e o São Caetano foi marcado por um grande número de lances e gols e poucos minutos. Depois de colocar os jogadores para suar com duas seções de preparação por dia, Luxemburgo voltou nesta quinta a fazer um treinamento diário, o que será repetido nesta sexta. Ronaldo admitiu que os treinos foram positivos, mas preferiu manter uma certa distância sobre o papel de Luxemburgo como homem que imporia uma nova disciplina na equipe. ?Não sei exatamente do que a gente precisa. Espero que dê certo a vinda de Luxemburgo pois queremos ganhar títulos. O Vanderlei é um cara que tem estrela para ganhar títulos?, afirmou. Parreira - Entre a cúpula do Real, a orientação é para passar a idéia de que Luxemburgo foi a primeira opção entre os possíveis nomes para dirigir a equipe e dissipar qualquer rumor sobre uma negociação com Carlos Alberto Parreira. O diretor de futebol, Arrigo Sacchi, afirmou que consultou Parreira quanto ao ex-técnico do Santos. Mas o vice-presidente do clube, Emílio Butragueño, insinuou que o Real chegou a falar com Parreira sobre um eventual contrato. Butragueño foi logo corrigido por um responsável pelas informações divulgadas sobre o clube, afirmando que Luxemburgo foi sempre a primeira opção. Luxemburgo confirmou à Agência Estado que, assim que recebeu a ligação do Real, aceitou o convite e que, em 24 horas tudo estava acertado. Ele ainda conta que Parreira falou com ele após a conclusão do acordo e confessou que Sacchi o havia procurado para pedir informações sobre Luxemburgo.