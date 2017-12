Ronaldo é finalista na eleição da Fifa A Fifa anunciou nesta quarta-feira os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do ano. Ronaldo está entre eles, em busca do quarto título - venceu também em 96, 97 e 2002. Dois franceses concorrem com o atacante brasileiro: o meia Zinedine Zidane, seu companheiro no Real Madrid, e o atacante Thiery Henry, do Arsenal. O vencedor será anunciado no dia 15 de dezembro, na Suíça. Ronaldo é o maior ganhador do prêmio, depois da vitória no ano passado, quando superou o goleiro alemão Oliver Kahn e o próprio Zidane ao ser artilheiro e campeão da Copa de 2002. Dessa vez, conta a favor do brasileiro a boa fase do Real Madrid. Zidane tem no clube espanhol a mesma plataforma para buscar seu terceiro prêmio de melhor do mundo pela Fifa. O maestro da seleção francesa, classificada para a fase final da Eurocopa, já venceu essa disputa em 1998 e 2000. Para Henry, a presença na lista dos três melhores do ano já é uma novidade. O atacante do Arsenal está em grande fase, como mostrou no jogo de terça-feira, quando fez dois gols e deu passe para outros dois na vitória sobre a Inter, em Milão, por 5 a 1, pela Liga dos Campeões da Europa. A Fifa também irá premiar a melhor jogadora do ano e as finalistas são a sueca Hanna Ljunberg, a alemão Birgit Prinz e a norte-americana Mia Hamm, que foi eleita nos dois últimos anos. Os vencedores são escolhidos pelo voto dos treinadores das seleções nacionais, que, no entanto, não podem escolher atletas do seu próprio país.