Ronaldo é homenageado no Maracanã O Maracanã completou nesta quarta-feira 54 anos de idade e recebeu de presente a visita ilustre do pentacampeão Ronaldo, do Real Madrid, que pôs seus pés consagrados na Calçada da Fama do estádio. Cada passo do craque era acompanhado por seu fã mais adorado: seu filho Ronald, que vestia a camisa do Flamengo. O atacante foi homenageado minutos antes do início do duelo entre o time rubro-negro e o Vitória, na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. De camisa preta, boné preto e calça jeans, o atacante disse estar emocionado por ser homenageado em um palco que consagrou vários jogadores. "É diferente, estou super orgulhoso de estar no maior estádio do mundo. Apesar de ter uma pequena história no Maracanã, fui homenageado ao lado de craques do passado", declarou Ronaldo, que foi ovacionado a cada gesto e a cada sorriso. Com o hino do Flamengo ao fundo, clube de seu coração, o craque se sentou em uma cadeira e tirou o tênis vagarosamente. Parecia que um filme sobre a gloriosa trajetória do ex-atleta do São Cristóvão, time que o revelou para o futebol, passava em sua cabeça. Ronald, seu filho, estava inquieto durante a cerimônia: tirou e, em seguida, pôs o boné do pai, reclamou no ouvido de Ronaldo sobre a música que estava alta e parecia ansioso para assistir ao duelo entre o Flamengo e o Vitória, pela Copa do Brasil. Entre gritos do público, um fã perguntou a Ronaldo quando ele iria jogar no Flamengo e obteve a resposta. "Não sei. Mas hoje vai dar Flamengo", afirmou Ronaldo, para felicidade do menino, que comentava a declaração do jogador com cada pessoa que passava ao seu lado.