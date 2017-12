Ronaldo e Júlio Baptista treinam na folga Os jogadores Ronaldo e Júlio Baptista não aproveitaram o descanso de fim de semana dado pelo Real Madrid e treinaram hoje no estádio Santiago Bernabéu, com o claro objetivo de estar em campo no clássico do próximo sábado contra o Barcelona. Ronaldo e Júlio Baptista prosseguiram com seus planos específicos de recuperação no dia de descanso concedido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Os brasileiros seguiram o exemplo do francês Zinedine Zidane, que treinou no meio da semana no estádio vazio. Os únicos que assistiram aos trabalhos de Ronaldo e Júlio Baptista foram os visitantes que realizavam um passeio guiado pelo Santiago Bernabéu. Ronaldo, que se machucou no clássico com o Atlético de Madri, no estádio Vicente Calderón, já completou quatro semanas de tratamento e começou a correr. Segundo informações do site do clube, ele deu uma corrida de intensidade intervalada de meia hora para testar seu tornozelo esquerdo antes de ser tratado no vestiário pelos fisioterapeutas e analisar sua recuperação com o departamento médico do clube. Por sua vez, Júlio Baptista tinha aproveitado a semana para trabalhar forte no ginásio e hoje esteve treinando no gramado durante 50 minutos. Ele fez um trabalho aeróbico de alta intensidade junto a Ronaldo e o fisioterapeuta José Luis San Marín. O meia demonstrou uma clara melhora de seu joelho esquerdo ao realizar exercícios de velocidade, agilidade e mudanças de direção. No fim, ele também esteve com os terapeutas, fazendo uma massagem.