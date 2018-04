Ronaldo é liberado de treino do Corinthians em Itu

A ausência de Ronaldo foi o principal fato do treinamento da tarde desta quinta-feira do Corinthians em Itu. De acordo com a assessoria de imprensa do clube do Parque São Jorge, o atacante foi liberado pela comissão técnica para participar de compromissos comerciais.

Segundo o Corinthians, a liberação de Ronaldo já estava programada desde dezembro. Assim, a ausência não deve atrapalhar a preparação do Fenômeno para o início da temporada. A expectativa é de que o atacante retorne para Itu.

Desse modo, Ronaldo deve participar normalmente dos treinamentos do Corinthians na sexta-feira. O atacante ainda não tem presença garantida no primeiro compromisso da equipe em 2010. Na próxima quarta-feira, a equipe enfrentará o Huracán, em amistoso no Estádio do Pacaembu.