Ronaldo e Neto: agora, em Campinas De um lado, Evair. Do outro, Ronaldo. A cobrança de pênalti no segundo tempo do jogo da Ponte Preta contra o Coritiba, em Campinas, quarta-feira, pela Copa do Brasil, reeditou um duelo que marcou os clássicos entre Corinthians e Palmeiras nos anos 90. Evair cobrou bem, como de costume, a meia altura. Ronaldo defendeu, garantiu a goleada da Ponte por 4 a 1 e caiu de vez nas graças da torcida campineira, ?cover? da corintiana em fanatismo. Leia mais no Jornal da Tarde