Ronaldo é o destaque masculino do ano Poucas vezes um jogador de futebol foi eleito como personagem do esporte brasileiro na pesquisa do Estado. A tendência de astros de outras modalidades serem lembrados sofreu interrupção este ano, por obra e graça de Ronaldo. A recuperação do ´Fenômeno´, seu desempenho no Mundial, a transferência para o Real Madrid e o brilho internacional fizeram com que ele arrebatasse a preferência e ganhasse lugar de destaque. Outro craque consagrado na votação foi Robert Scheidt, por conta de seu sexto título mundial na classe Laser. A conquista o transforma num dos maiores iatistas de todos os tempos. Leia mais no Estadão