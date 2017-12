Ronaldo é o favorito em apostas para artilheiro da Copa Apesar de não jogar há mais de um mês, de confessar que sente dores, de treinar sozinho e de estar acima do peso, Ronaldo ainda é o favorito dos apostadores internacionais para se tornar o artilheiro da Copa do Mundo. Para cada dólar colocado no jogador, a casa de apostas Ladbrokes de Londres paga US$ 9. Os três preferidos dos apostadores ainda são brasileiros. Em segundo lugar como favorito para a artilharia é Adriano, seguido por Ronaldinho. Mas Ronaldo não é o favorito para ser escolhido como o melhor jogador da Copa. Nesse caso, o preferido dos apostadores é Ronaldinho Gaúcho. Segundo a Ladbrokes, para cada um dólar apostado no jogador, quatro dólares seriam pagos se ele for eleito em julho pela Fifa como o melhor. Em segundo lugar, e bem distante, vem o inglês Gerrard, seguido pelo francês Henry. Ronaldo vem em quarto lugar, e sua escolha pagaria US$ 14 para cada dólar apostado. Tevez, argentino do Corinthians, é o oitavo entre os apostadores, superando Kaká.