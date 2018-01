Ronaldo é o favorito nas apostas para artilheiro da Copa Ronaldo pode estar em baixa no Real Madrid, mas ainda é o preferido dos apostadores nas casas de Londres, Berlim e outras capitais européias. O atacante brasileiro está cotado como o favorito para se tornar o artilheiro da Copa do Mundo da Alemanha, que começa no 9 de junho. Segundo a Ladbrokes, uma das maiores casas de Londres, um apostador que colocar US$ 1,00 em Ronaldo como artilheiro ganhará US$ 7,00 se o brasileiro acabar como o maior goleador na Alemanha. "Ronaldo pode não estar bem agora, mas todos sabem que seu desempenho nos Mundiais é sempre extraordinário ", afirmou um assessor da Ladbrokes. Ronaldo, inclusive, foi o artilheiro da última Copa, quando marcou 8 gols na competição disputada na Coréia e Japão. Assim, já tem 12 gols em mundiais, pois marcou 4 em 1998 - é o recordista brasileiro, ao lado de Pelé. Em segundo lugar nas apostas para artilheiro aparece outro atacante da seleção brasileira: Adriano. Uma aposta de US$ 1,00 gera US$ 10,00 caso o jogador da Inter de Milão seja o maior goleador da Copa. O mesmo será pago se o francês Thierry Henry terminar na frente. "A lista dos principais artilheiros ainda pode mudar, principalmente diante do desempenho de cada um deles em seus campeonatos nacionais", explicou o assessor da Ladbrokes. Por enquanto, apenas em Adriano, a casa de apostas já recebeu US$ 15 mil. Ela, porém, não quis revelar quanto já teria sido colocado no nome de Ronaldo. Hexa - Sobre o campeão da Copa da Alemanha, praticamente todas as casas de apostas européias apontam para a mesma direção: o título do Brasil. "A seleção brasileira é claramente a favorita", afirmou a Ladborkes, que dará US$ 3,00 para cada US$ 1,00 apostado no time de Parreira. Em segundo lugar nas apostas pelo título está a Inglaterra, que pagaria US$ 6,00 para cada dólar dos apostadores. E em terceiro vem a Argentina. Na casa Skybet, a proporção paga pelo hexa do Brasil é a mesma registrada na Ladbrokes. Ela também aponta a Inglaterra como segunda colocada entre os favoritos, mas indica que Alemanha, Argentina e Itália estariam empatadas na terceira colocação. Os dois azarões são a Costa Rica e Trinidad & Tobago. Uma eventual conquista da Copa do Mundo por um desses países pagaria entre US$ 500 e US$ 1 mil por cada dólar apostado. "Esperamos um volume de US$ 1,5 bilhão nas apostas para o Mundial desse ano, o que seria um recorde", concluiu um especialista da casa Skybet em Londres.