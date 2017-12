Ronaldo é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo O atacante Ronaldo conseguiu nesta terça-feira ultrapassar o recorde de mais gols marcados na história das Copas do Mundo, com 15 gols, graças ao que fez aos cinco minutos do primeiro tempo na partida contra Gana. Agora, ele passou o alemão Gerd Müller, que marcou 14 gols, somando duas participações, nas competições de 1970 e 1974. Além de Müller, neste Mundial Ronaldo conseguiu bater a marca do francês Just Fontaine, que fez os 13 gols - em apenas uma edição de Mundial, em 1958 - e também Pelé, com quem estava empatado desde a copa de 2002, quando alcançou os 12 gols após ser o artilheiro da competição com 8 gols.