Ronaldo: "É preciso levantar a cabeça" ?É preciso levantar a cabeça e pensar no Campeonato Espanhol, porque é um objetivo muito importante?. A frase do atacante Ronaldo revela o clima de tristeza e decepção que tomou conta dos jogadores do Real Madrid após a eliminação da Liga dos Campeões para a Juventus, nesta quarta-feira, depois da derrota por 3 a 1, em Turim. Ninguém disfarçava que o título europeu era, de fato, o grande objetivo do milionário time do Real Madrid na temporada. ?É um dia triste para o Real Madrid. Com um pouquinho mais de sorte e todos os jogadores bem fisicamente, o resultado teria sido diferente. Pena o pênalti perdido por Luis (Figo)?, lamentou Ronaldo, que entrou apenas no segundo tempo. Ele não estava 100% porque se recuperava de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, sofrida no primeiro jogo contra a equipe italiana. ?Amanhã veremos como estou?, disse o atacante brasileiro, que confirmou que fará, em Madri, exames para saber da real situação em que se encontra. ?Todos estamos muito tristes e muito decepcionados pela derrota. Ninguém gosta de perder, mas perdemos e é preciso aceitar?, acrescentou Ronaldo. Roberto Carlos também afirmou que faltou ?um pouco de sorte? ao Real Madrid na partida desta quarta. ?A Juventus chegou três ou quatro vezes e marcou três gols. Se tivéssemos um pouco mais de sorte nos momentos chave do jogo, o resultado teria sido outro.? Mas, para o lateral brasileiro, apesar da derrota que custou a eliminação da Liga dos Campeões, o time jogou bem. ?Fizemos uma boa partida. O que nos prejudicou muito foi o segundo gol deles, pouco antes do intervalo. Considerando os 180 minutos dos dois jogos, acho que eles não foram superiores a nós?, ressaltou. O francês Zinedine Zidane, autor do único gol do Real Madrid nesta quarta, concordou com Ronaldo ao afirmar que agora é preciso pensar apenas no Campeonato Espanhol. ?Foi uma decepção enorme. Não pensávamos em uma derrota assim. Pensávamos em manter a supremacia no futebol europeu. Mas hoje a Juventus foi melhor.?