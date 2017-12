Ronaldo e Raúl garantem vitória do Real Com gols de Ronaldo e Raúl, o Real Madrid manteve a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 36 pontos, após a vitória sobre o La Coruña, por 2 a 1, neste domingo, no Santiago Bernabéu. Um resultado que também manteve a diferença de dois pontos para o vice Valencia. O Real abriu o placar aos 44 minutos, com Ronaldo. O La Coruña chegou ao empate na segunda etapa, com Pandiani aos 17. O gol da vitória saiu quando faltavam seis minutos para o final da partida: foi de Raúl. O La Coruña permanece em terceiro lugar, com 30 pontos. Em Sevilha, o Valencia bateu o Betis, por 1 a 0, com gol contra de Juanito, aos 17 minutos. Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Mallorca, fora de casa, enquanto o Valencia recebe o Sevilla. Outros resultados da rodada: Málaga 3 x 1 Mallorca, Racing 0 x 0 Osasuna, Valladolid 0 x 0 Murcia, Zaragoza 0 x 1 Albacete e Athletic Bilbao 2 x 1 Sevilla.