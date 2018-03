Ronaldo e Raúl no sacrifício pelo Real O Real Madrid precisa de todas as suas estrelas, no duelo decisivo com a Juventus, nesta quarta-feira, no estádio delle Alpi. Por isso, Ronaldo está disposto a dose adicional de sacrifício. O atacante brasileiro se machucou na vitória por 2 a 1 sobre os italianos, na semana passada, fez tratamento intenso, viajou para Turim e pode entrar em campo, mesmo que seja por alguns minutos. Raúl, que há quase um mês foi operado de apendicite, também reforça a equipe espanhola. O momento é de superação, afirmam os astros do Real. "Estou bem", avisou Ronaldo na tarde desta terça-feira, depois do treino na Itália. "Fiz testes e sinto que há condições para ajudar o time nesta hora decisiva", emendou o jogador da equipe de Madri mais assediado pela torcida italiana. "As previsões pessimistas mudaram muito." Raúl segue linha de raciocínio semelhante à de seu companheiro. O preferido da torcida espanhola adverte apenas que não terá ritmo igual ao do restante da equipe, em função do tempo em que ficou parado. "Tenho certeza de que poderei superar dificuldades com a vontade que tenho e com o ânimo de todo o time", ponderou. O Real Madrid precisa só do empate para ir à sua 13ª final da Liga dos Campeões e chegar ao 10º título. Nem por isso, fala em jogar retrancado. A intenção é a de repetir o desempenho contra o Manchester no estádio de Old Trafford, pelas quartas-de-final. Naquela ocasião, o empate também servia, mas a vaga foi confirmada, mesmo com derrota de 4 a 3 - os gols marcados fora de casa tiveram peso fundamental no sucesso espanhol. A Juventus se garante com vitória de 1 a 0. Por isso, o técnico Marcello Lippi reconheceu que o mais importante será não sofrer gol, antes de marcá-los. O treinador italiano poderá contar com Montero e Davids, que cumpriram suspensão automática. Iuliano e Ferrara estão fora.