Ronaldo e Real: recordes de audiência Mais de 30 milhões de europeus e outros 40 milhões de torcedores em todo o mundo acompanharam a atuação impecável de Ronaldo durante o jogo da última quarta-feira, quando o seu time, o Real Madrid, enfrentou o Manchester United pela Liga dos Campeões da Europa. O Real, apesar de sair derrotado, se classificou para a semifinal do torneio e enfrenta, em maio, a Juventus de Turim. Segundo a Uefa, a partida que foi definida pelos três gols de Ronaldo foi assistida por 8,1 milhões de pessoas na Espanha, índice equivalente à audiência da seleção espanhola durante a Copa do Mundo de 2002. Já na Inglaterra, 10,6 milhões de pessoas viram a partida. No segundo tempo do jogo, o número de espectadores subiu para 12,9 milhões e bateu todos os recordes da temporada 2002-2003. Até mesmo na França, que não contava com um time nesta fase da Liga dos Campeões, 6,8 milhões de pessoas ligaram seus televisores para acompanhar a partida. No resto do 198 países que receberam a transmissão da partida, a Uefa ainda não pode dizer um número exato de telespectadores. Mas os técnicos da entidade acreditam que o número poderia ultrapassar 40 milhões de pessoas, principalmente contando com o Japão e China, onde o Manchester United contam com milhões de fãs. Jornais - Nesta quinta-feira, os jornais da Europa ilustravam bem a reação da opinião pública em relação à atuação de Ronaldo na partida. O El País, principal jornal espanhol, afirmava: "Ronaldo coroa uma partida gloriosa". Já os diários ingleses não negam o reconhecimento ao brilho do número 11 do Real. "Conclusões fabulosas do atacante brasileiro terminam com o time de Ferguson", afirmou o Independent.