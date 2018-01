Ronaldo é recebido com festa em Angola O craque Ronaldo, do Real Madrid, foi recebido com muita festa no encontro com o presidente de Angola, José Eduardo Santos, hoje, em Luanda. Po onde passava, Ronaldo era ovacionado. Ele teve de distribuir autógrafos a vários assessores de Santos, a quem doou uma camisa autografada, do Real Madrid. Ronaldo também ofereceu duas camisas do clube, a fim de serem leiloadas, para uma instituição que cuida de crianças carentes, a Luuinni. Ele estava acompanhado de seu colega de time, o português Figo. Os dois assistiram a apresentações de grupos folclóricos. A comitiva de Ronaldo teve dificuldade de deixar o palácio da Presidência por causa da multidão que queria vê-lo de perto. A visita à Angola faz parte das ações sociais promovidas por Ronaldo como embaixador da Organização das Nações Unidas (Onu). Ele discutiu com o presidente do país uma forma de ajuda às vítimas da guerra civil recente travada em Angola.