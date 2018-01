Ronaldo e Roberto Carlos são dúvida Ronaldo e Roberto Carlos são dúvidas no Real Madrid que domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, enfrentará o Recreativo Huelva, lanterna da competição. Nesta sexta-feira, os dois brasileiros, assim como o atacante Guti, não participaram dos treinamentos. Os três tiveram problemas na partida contra o Lokomotiv, pela Liga dos Campeões, no meio da semana, e passarão por um teste definitivo para saber se terão condições de jogo. Ronaldo e Roberto Carlos sentem dores musculares e Guti levou uma pancada no pé direito. Já estão fora o zagueiro Hierro, com uma contusão no calcanhar e no tornozelo direito, e o volante Makelele, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Roberto Carlos é o que tem mais chances de enfrentar o Recreativo. "Estou otimista e acho que vou jogar", disse o lateral. Nesta sexta-feira, Ronaldo e Guti realizaram trabalhos apenas no ginásio do Real Madrid. Os demais jogadores treinaram normalmente. O técnico Vicente del Bosque, se por um lado perdeu Hierro, contará com a volta do zagueiro Helguera, que não enfrentou o Lokomotiv por estar suspenso. Formará dupla de zaga com Pavón. No lugar de Makelele, jogará Flávio Conceição. No ataque, Del Bosque não quer que Ronaldo e Guti entrem no sacrifício. Dessa forma, quem poderá ter uma chance ao lado de Raúl é Morientes. Rodada - Neste sábado, fora de casa, o Valencia, vice-líder do Campeonato Espanhol com 25 pontos (quatro a menos que a Real Sociedad), enfrenta o Villarreal. Dois brasileiros estarão em campo: o lateral-direito Belletti, pelo Villarreal, e o lateral-esquerdo Fábio Aurélio, pelo Valencia. Um tabu para o Valencia: nas três vezes em que esteve no El Madrigal, estádio do Villarreal, não conseguiu vencer. Rafael Benítez, treinador do Valencia, aposta na solidez da defesa para conseguir um bom resultado. Nos últimos três jogos pelo Campeonato Espanhol (contra Valladolid, Alavés e Racing) o time não sofreu gol. Porém, Benítez terá muitos desfalques para o jogo: o goleiro Cañizares, os meias Kily González e Vicente, o volante De los Santos e o atacante Mista, contundidos, além do lateral-direito Curro Torres e do meio-campista Baraja, suspensos. Com isso, quem ganha uma vaga no time titular é Fábio Aurélio, que atuará no meio-de-campo. A estrela da equipe, o meia argentino Pablo Aimar, jogará mais à frente, auxiliando o centroavante norueguês Carew. No Villarreal, Belletti jogará no meio-de-campo. Assim como Rafael Benítez, o treinador Benito Floro terá muitos desfalques. Suspenso, não joga Ballesteros. Por contusão, estão fora o brasileiro Marcos Senna, Guayre, Aranda e Calleja. Por essa razão, Floro terá apenas 17 jogadores à disposição. O centroavante argentino Martín Palermo está confirmado no ataque. "Para mim, o Valencia é o time mais complicado do campeonato. A pressão e o modo como joga fazem dele uma das equipes mais difíceis que podemos enfrentar. É mais difícil ganhar do Valencia do que do Real Madrid ou Barcelona", disse o goleiro Reina.