Ronaldo e Roberto: dificuldades no Real Ronaldo e Roberto Carlos certamente gostariam de esquecer a temporada européia que terminou domingo. O time "galactico? do Real Madrid fracassou vergonhosamente e, claro, a ira da torcida também atingiu os brasileiros. Na derrota do Real por 4 a 1 para a Real Sociedad domingo, no Estádio Santiago Bernabéu, os dois foram bastante vaiados. A torcida, inclusive, chegou pedir ao atacante que deixe a equipe merengue. E o lateral-esquerdo, aposta a imprensa espanhola, despediu-se domingo do time madrilenho e estaria indo para o Chelsea. Ele nega. Roberto Carlos desmentiu no início da noite desta segunda-feira, pelo horário espanhol, uma "entrevista?? que teria dado à tarde ao site da BBC Brasil, dizendo que ele já acertou sua transferência para o Chelsea. "Não sei de onde tiraram isso??, disse. Mas o fato é que na Espanha sua saída do Real é dada como certa. Motivo: o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, não teria aceitado dar a ele um aumento de 2 milhões de euros, além de renovar seu contrato - vence em 2005 - por mais quatro anos. Já o Chelsea oferece 9 milhões de euros para o lateral troque o futebol espanhol pelo inglês. O contrato também seria de quatro ano. O jogador, no entanto, diz que não está disposto a deixar Madrid. "Agora estou pensando na seleção, nas eliminatórias e depois vejo isso. Não quero sair de Madrid, meus filhos estão morando comigo, estudando, não penso em mudar.?? Ele deu a entender que as negociações estão suspensas. "Agora eu quero pensar na seleção, depois ou tirar férias e daqui a 20 dias voltamos a conversar.?? Depois, aproveitou o amistoso desta terça-feira do Brasil com a Catalunha para brincar. "É importante para mim vencer esta partida, já que com o Real eu não ganho há tanto tempo...?? O diretor-geral do Real Madrid, Jorge Valdano, também desmentiu que Roberto Carlos já esteja com sua transferência para o Chelsea acertada. "Até porque ninguém do clube inglês nos procurou. Como ele ainda tem mais um ano de contrato, o Chelsea teria que entrar em acordo com o Real para sua liberação??, disse Valdano. FENÔMENO - Já a irritação da torcida do Real Madrid com Ronaldo é motivada por ele estar fora de forma há muito tempo - mesmo antes das contusões musculares de que foi vítima - e por sua atração pela noite, segundo o jornal Sport. Por isso o pedido para que ele vá embora. O atacante, porém, não dá o menor indício de que vá atender aos descontentes e trocar o Real Madrid pelo Chelsea inglês. "Foi uma temporada péssima. Temos de descobrir os motivos para que isso não se repita no futuro??, disse nesta segunda, antes do treino da seleção brasileira no Camp Nou. Mas garantiu que não se abalou com o vexame do Real. "Não tem de abalar. Sem dúvida, foi péssimo, mas temos de esquecer e, agora, pensar nesse jogo da seleção??, prefere, referindo-se ao amistoso de hoje com a Catalunha. "E temos de fazer o melhor possível.?? Enquanto isso, o atacante são-paulino Luís Fabiano fica mais perto do Barcelona. Sandro Rossell, dirigente do clube espanhol, vai aproveitar carona no avião fretado que levará a seleção brasileira de volta ao Brasil após o jogo com a Catalunha para ir a São Paulo. Mas nesta segunda ele preferiu não falar sobre a negociação envolvendo Luís Fabiano. "Vamos ver, por hora posso dizer apenas que vou viajar??, disse. Na Espanha comenta-se que a contratação do atacante brasileiro está condicionada à obtenção da cidadania espanhola pelo argentino Saviola.