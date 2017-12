Ronaldo e Robinho são os últimos a chegar na concentração Os jogadores da seleção brasileira já estão de volta ao Kempinski Hotel Falkenstein, em Königstein, local onde estão concentrados a partir de agora visando a reta final de preparação para a Copa do Mundo. A chegada foi tranqüila e à princípio ninguém se atrasou. O último a chegar foram os atacantes Ronaldo e Robinho. O limite estabelecido pela comissão técnica era 22h30 (local) e os dois chegaram juntos, em um Mercedes com motorista e acompanhados pela modelo Raica Oliveira às 22h29. Ambos desceram rapidamente do carro e entraram no hotel. Com o dia de folga - jogaram no domingo contra a Nova Zelândia e golearam por 4 a 0 -, vários aproveitaram para visitar famílias ou passear para a Alemanha. Zé Roberto, Lúcio e Cafu são alguns dos que foram vistos voltando ao hotel. Nesta terça-feira o time retorna aos treinamentos, em dois períodos (manhã e tarde), no Zagallo Arena. Essa é a rotina até quinta-feira, quando treinarão somente no período da tarde. A estréia na Copa do Mundo é no dia 13, contra a Croácia.