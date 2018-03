Ronaldo e Romário indicados para prêmio Os atacantes Ronaldo, do Real Madrid, e Romário, do Fluminense, são dois dos dez indicados nesta segunda-feira ao prêmio ?Chuteira de Ouro 2004?, promovido pelo diário italiano Gazzetta dello Sport e pelo Principado de Mônaco. Além dos jogadores brasileiros, eis os demais que concorrem à premiação para suceder o italiano Roberto Baggio, vencedor do ano passado: Beckham (ING), Figo (POR), Zidane (FRA), Davids (HOL), Hernán Crespo (ARG), Oliver Kahn (ALE), Paolo Maldini (ITA) e Pavel Nedved (CHE). O ganhador do prêmio vai deixar a marca dos pés em uma das avenidas principais de Montecarlo, no dia 2 de agosto, em um museu futebolístico ao ar livre, onde já se encontram as pegadas do argentino Diego Maradona, do português Eusébio Ferreira, do francês Just Fontaine e do italiano Gianni Rivera.