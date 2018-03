Ronaldo e Seleção premiados em Mônaco O atacante Ronaldo e a Seleção Brasileira foram distinguidos nesta terça-feira com o prêmio Laureus - considerado o ?Oscar do Esporte?. O atacante recebeu o prêmio na categoria ?Melhor Reaparição? e a Seleção foi premiada na categoria ?Melhor Equipe de 2002?. Instituído em 2002, o prêmio Laureus é dividido em oito categorias. Participam da escolha dos finalistas, 400 jornalistas de 75 países. Ronaldo concorria ao prêmio com dois esquiadores - a croata Janica Kostelic e o austríaco Hermann Maier - com o tenista Pete Sampras e a nadadora alemã Franziska van Almsick. O atacante do Real concorria também na categoria ?Melhor Atleta Masculino de 2002?, mas acabou perdendo. O vencedor neste ano foi o ciclista norte-americano Lance Armstrong, quatro vezes vencedor da Volta da França. Nesta categoria estavam indicados, além de Armstrong e Ronaldo, o piloto Michael Schumacher, o campeão olímpico no Biatlo, o norueguês Ole-Einar Bjorndalen, e o golfista norte-americano Tiger Woods. No ano passado, Schumacher foi o vencedor. Na categoria ?Melhor Atleta Feminina de 2002?, a vencedora foi a tenista norte-americana Serena Williams. Aos 21 anos - campeã nos quatro últimos torneios do Grand Slam - Serena superou atletas recordistas como Marion Jones e a britânica Paula Radcliffe, além da esquiadora Janica Kostelic e a golfista sueca Annika Sorenstam. Serena recebeu o prêmio das mãos de sua irmã, Venus. Na categoria ?Melhor Equipe do ano? a Seleção Brasileira concorria com o time do Real Madrid, com a seleção canadense de hóquei sobre gelo, com a equipe européia da Copa Ryder e com a Ferrari, a equipe italiana campeã na Fórmula Um. O jogador de basquete chinês da NBA, Yao Ming, ficou com o prêmio de Revelação de 2002. Ele concorria com o tenista argentino David Nalbandian, a tenista eslovaca Daniela Hantuchova, o jogador de futebol inglês Wayne Rooney e o patinador holandês de velocidade, Jochem Uytdehaage. Veja todos os premiados Atleta Masculino do Ano: Lance Armstrong (EUA) - Ciclismo Atleta Feminina do Ano: Serena Williams (EUA) - Tênis Equipe do Ano: Brasil - Futebol Promessa do Ano: Yao Ming (China) - Basquete NBA Aparição do Ano: Ronaldo (Brasil) - Futebol Atleta Paraolímpico: Michael Milton (Austrália) - Esqui alpino Atleta Alternativo do Ano: Dean Potter (EUA) - Escalador Prêmio pela carreira: Gary Palmer (África do Sul) - Golfe