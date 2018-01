Ronaldo é um dos primeiros a deixar hotel e vai para Madri Enquanto os membros da comissão técnica e alguns jogadores da seleção brasileira começam os preparativos para a volta ao Brasil, alguns atletas já deixaram a concentração e deverão se dirigir às suas residências na Europa. Na manhã deste domingo (horário local), Ronaldo desligou-se da delegação e seguiu para Madri Assim como ele, os jogadores Lúcio, Juninho Pernambucano, Gilberto Silva, Dida, Júlio César, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Zé Roberto e Juan - todos vinculados a equipes européias - não deverão embarcar nos vôos programados com destino ao Brasil. De acordo com a CBF, os jogadores Luisão, Mineiro, Ricardinho, Robinho, Cicinho, Fred, Rogério Ceni e Cafu, assim como o preparador físico Moraci Sant´Anna e o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, vão embarcar no vôo que parte para São Paulo, às 22h30 (horário de Frankfurt). Por sua vez, o jogador Gilberto, o técnico Carlos Alberto Parreira, o coordenador-técnico Zagallo e alguns membros da comissão técnica vão embarcar no vôo que parte para o Rio de Janeiro à 1h desta segunda-feira.