Ronaldo e Vágner Love foram decisivos Ronaldo e Vagner Love foram decisivos para garantir presença de Real Madrid e CSKA Moscou, respectivamente, na chave principal da Copa dos Campeões. O pentacampeão do mundo marcou dois gols, na vitória espanhola por 3 a 1 sobre o Wisla Cracóvia, nesta quarta-feira à noite, no Santiago Bernabéu, e o ex-palmeirense deixou sua marca para os russos, no empate de 1 a 1 com o Glasgow Rangers, na Escócia. Outro brasileiro a ter participação decisiva na fase preliminar do torneio europeu foi Diogo Rincón, ex-Inter de Porto Alegre, autor de um dos gols dos 2 a 0 do DinamoKiev sobre o Trabzonspor. Também se classificaram nesta quarta-feira: Sparta Praga (2 a 0 no Ferencvaros), Shakhtar Donetsk (2 a 2 com Bruges), PSV (5 a 0 no Estrela Vermelha), Juventus (4 a 1 no Djurgarden), Bayer Leverkusen (1 a 2 diante do Banik Ostrava), Manchester United (3 a 0 no Dinamo Bucareste) e Maccabi Tel Aviv (1 a 0 no Paok Salonica). O sorteio dos oito grupos será nesta quinta-feira e as 32 equipes estão divididas em quatro compartimentos: 1 - Porto, Real Madrid, Valencia, Barcelona, Manchester United, B. Munique, La Coruña e Arsenal (cabeças de série); 2 - Milan, Liverpool, Juventus, Internazionale, Roma, Lyon, Chelsea e Panathinaikos; 3 - PSV, B. Leverkusen, Celtic, Sparta Praga, Monaco, Anderlecht, Ajax e Paris Saint-Germain; 4 - CSKA, Rosenborg, Dinamo Kiev, Olympiakos, Werder Bremen, Shakthar Donetsk, Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce.