Ronaldo é visto fumando e bebendo durante festa em sua residência

SÃO PAULO - Três dias depois de anunciar o encerramento de sua carreira, Ronaldo foi visto em cena inusitada dentro de sua residência em São Paulo na noite desta quinta-feira. Ele promoveu uma festa para amigos e foi fotografado fumando e bebendo.

O evento era para homenagear Anderson Silva, lutador de MMA que é corintiano e tem a sua carreira gerenciada pela 9ine, empresa de marketing esportivo da qual o Fenômeno é sócio. O brasileiro é o atual campeão mundial da categoria até 84 kg do UFC.

Também estiveram presentes na festa na casa de Ronaldo os ex-corintianos Roberto Carlos e Edu Gaspar. William Machado, ex-atleta e atual gerente de Futebol do Corinthians, também marcou presença, além de alguns artistas famosos, como Fernanda Paes Leme, Edu Guedes e Marco Luque.

Fim. Ronaldo encerrou a carreira de jogador de futebol profissional na última segunda-feira, em entrevista coletiva concedida no CT do Corinthians, seu último clube.

Ele ainda deve assumir algum cargo na diretoria alvinegra, mas desde quarta-feira já faz parte do comitê paulista para a Copa do Mundo de 2014.

