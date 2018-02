Ronaldo e Zidane convocam torcedores Ronaldo e Zidane não querem que o medo provocado por terroristas estrague o "Jogo contra a Pobreza" que promoverão nesta terça-feira à noite (18h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da TV Bandeirantes) no Estádio Santiago Bernabeu. Em nota conjunta divulgada nesta segunda-feira, eles convocam os madrilenhos a lotar o estádio "para dar um exemplo ao mundo". Os dois craques são embaixadores da ONU (Organização das Nações Unidas) contra a pobreza - Kaká é embaixador contra a fome - e convidaram craques do mundo para o confronto entre "Amigos de Ronaldo" e "Amigos de Zidane". "Foram momentos de tensão e incerteza para todos, mas esperamos que o público compareça ao ?Jogo contra a Pobreza?. Confiamos na maturidade, no civismo e na serenidade do povo de Madri", diz a nota. A entrada no estádio será gratuita, mas Ronaldinho e Zidane pedem para que as pessoas doem algum dinheiro para o projeto do qual são embaixadores. "Pedimos que cada um dê o que quiser. Também haverá uma bilheteria para quem quiser fazer doações sem entrar no estádio para ver o jogo." A lista de estrelas convidadas para o jogo é extensa e inclui até o piloto alemão Michael Schumacher, um fanático por futebol. Além de todo o time do Real Madrid, foram chamados, entre outros, Adriano, Alex, Mascherano, Sorín, Roque Júnior, Mauro Silva, Vieri, Shearer e Kluivert. Luiz Felipe Scolari, Carlos Alberto Parreira e Zagallo serão os "treinadores" do time dos "Amigos de Ronaldo". A equipe de Zidane terá como técnicos os franceses Didier Deschamps e Luis Fernandez e o italiano Marcello Lippi.