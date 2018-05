Ronaldo e Zidane disputarão jogo beneficente em Lisboa A sétima edição do Jogo Contra a Pobreza terá Ronaldo e Zidane pela primeira vez jogando do mesmo lado. Os dois astros do futebol são embaixadores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e defenderão uma equipe de estrelas em um amistoso contra o Benfica.