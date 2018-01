Ronaldo e Zidane fazem doação ao Haiti O brasileiro Ronaldo e o francês Zidane, ambos jogadores do Real Madrid, fizeram uma doação de US$ 120 mil (cerca de R$ 280 mil) para o Haiti, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O dinheiro será investido em projetos humanitários em Cité Soleil, um bairro pobre de Porto Príncipe, a capital do país. Os dois astros do futebol mundial já organizaram algumas partidas beneficentes para ajudar países pobres e também visitam com freqüência alguns desses locais. Ronaldo, inclusive, esteve com a seleção brasileira que disputou amistoso contra o Haiti, em agosto de 2004, num evento que parou a cidade de Porto Príncipe. ?Cada um de nós pode contribuir para diminuir a pobreza?, afirmou Zidane. ?Estou impressionado com a dignidade dos haitianos, apesar das dificuldades que enfrentam?, disse Ronaldo. O primeiro-ministro do Haiti, Gérard Latortue, e o representante da PNUD no país, Adama Guindo, agradeceram Ronaldo e Zidane pela doação e convidaram os dois para visitarem Cité Soleil e verem como o dinheiro será investido.