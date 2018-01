Ronaldo e Zidane jogam contra a pobreza Embaixadores voluntários da ONU, o atacante Ronaldo e o meia Zidane, do Real Madrid, vão liderar no dia 15 de dezembro um ?Jogo contra a Pobreza?, programado pela entidade na Basiléia, na Suíça. A intenção é convidar 40 jogadores de diversos clubes europeus. ?É uma enorme satisfação meus amigos se unirem para criar uma maior consciência e adotar uma postura firme diante desse mal que atinge um quinto da população mundial?, comentou o brasileiro. A partida vai acontecer logo após a cerimônia de entrega do prêmio ?Melhor Jogador do Ano? pela Fifa. O árbitro será o italiano Pierluigi Collina.