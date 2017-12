Ronaldo e Zidane: "jogo contra pobreza" O brasileiro Ronaldo e o francês Zinedine Zidane serão os capitães de duas equipes de estrelas do futebol mundial que se enfrentarão no dia 15 de dezembro, na Basiléia, na Suíça, num confronto idealizado pela ONU e que foi batizado de ?Jogo contra a Pobreza?. Os dois jogadores - embaixadores da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - vão liderar as duas equipes. Uma delas será chamada de ?Ronaldo e Amigos? e a outra ?Zidane e Amigos? . Além de contar com alguns dos maiores jogadores de futebol da atualidade, como Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham, Raúl e Ronaldinho Gaúcho, a festa terá convidados muito especiais, como Michael Schumacher e Pelé. Ronaldo disse que iria tentar convencer Pelé a jogar pelo menos 10 minutos, mas o Rei não deve aceitar a idéia de entrar em campo. O dinheiro arrecadado será destinado a programas da ONU contra a fome, que afeta diretamente 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo, segundo estimativas da organização Veja a lista dos jogadores confirmados para a ?Partida contra a Pobreza? Buffon, Thuram, Davids, Nedved, Trezeguet e Del Piero (Juventus); Barthez (Manchester United); Iker Casillas, Michel Salgado, Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham, Iván Helguera e Raúl (Real Madrid); Vitor Baia e Deco (Oporto); Puyol, Ronaldinho, Luis Enrique, Overmars e Kluivert (Barcelona); Toldo, Materazzi, Zanetti, Coco, Kily González e Vieri (Inter de Milán); Owen (Liverpool); Desailly, Makelele, Verón, Petit, Geremi, Duff, Mutu e Crespo (Chelsea); Ricardo e Pinto (Sporting Lisboa); Sergi e Fernando Torres (Atlético de Madrid); Fernando Hierro (Al-Rayan); De Pedro (Real Sociedad); Kezman (PSV); Campbell, Cole, Vieira, Pires, Gilberto Silva e Henry (Arsenal); Djalminha (Deportivo de La Coruña); Edmilson (Olympique Lyonn); Candela, Samuel, Chivu, Emerson e Totti (Roma); Aldair (Génova); Baraja e Aimar (Valencia); Denilson e Joaquín (Real Betis); Eto´o (Real Mallorca); Roberto Baggio (Brescia); Pep Guardiola (Al-Alhi); Berger (Portsmouth); Stam, Couto, Albertini e Claudio López (Lazio); Belleti (Villarreal); Junior (Leeds); Nakata (Parma); Yakim (Basilea); Méxes, Boumsong e Cissé (Auxerre)