Ronaldo e Zidane juntos contra a pobreza O atacante Ronaldo e o meia Zidane, ambos do Real Madrid, lançaram nesta sexta-feira em Madri a segunda edição da ?Partida contra a Pobreza?. Na qualidade de embaixadores da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os galácticos anunciaram que o jogo será realizado no próximo dia 14 de dezembro, no Estádio Santiago Bernabéu. O slogan do PNUD será ?Para que juntos reduzamos a pobreza à metade até o ano de 2015?. Embora nenhum dos dois atletas tenham anunciado os convocados para o amistoso entre ?Ronaldo e amigos? x ?Zidane e amigos?, o brasileiro se adiantou ao colega de clube e convidou o ex-jogador Emilio Butragueño, diretor esportivo do Real Madrid. ?A lotação do Bernabéu está assegurada, já que se trata de uma causa tão importante?, garantiu Ronaldo. ?O futebol mais uma vez dará exemplo da grandeza humana de duas das maiores estrelas do mundo, como Ronaldo e Zidane?, disse Butragueño.