Ronaldo e Zidane lutam contra pobreza O brasileiro Ronaldo e o francês Zinedine Zidane são as estrelas de um anúncio publicitário contra a pobreza que irá ao ar nesta quinta-feira em redes de televisão de todo o mundo. Companheiros no Real Madrid, os dois craques são também embaixadores da ONU na campanha mundial Unidos Contra a Pobreza, da qual a peça publicitária faz parte. A mensagem dos jogadores manifestará a esperança de que a miséria seja reduzida pelo menos à metade até 2015. Atualmente, 1,2 bilhão de pessoas vivem com menos de um dólar por dia e a fome mata cerca de 30 mil crianças diariamente. O exemplo de Ronaldo foi seguido por outros astros do esporte mundial, como a tenista suíça Martina Hingis e o piloto canadense Jacques Villeneuve.