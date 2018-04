Ronaldo e Zidane organizam mais um jogo contra a pobreza

O atacante brasileiro Ronaldo, do Milan, voltará a se reunir com o ex-jogador francês Zidane em sua qualidade de embaixadores de Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para a disputa de mais um Jogo Contra a Pobreza, nesta segunda-feira, na cidade espanhola de Málaga. O jogo reunirá mais de 40 nomes da elite do futebol mundial e terá a presença dos brasileiros Roberto Carlos, Belletti, Ricardo Oliveira Roque Júnior e Cafu, do inglês David Beckham e do italiano Paolo Maldini, entre outros, mas o destaque fica por conta da participação da melhor jogadora do mundo, a brasileira Marta. A partida está marcada para as 16h de Brasília no estádio La Rosaleda. Como nas quatro edições anteriores, o árbitro será o italiano Pierluigi Collina. Entre os treinadores estão o mexicano Javier Aguirre, do Atlético de Madri, e o ex-jogador búlgaro Hristo Stoichkov, com passagem pelo Barcelona e que estava no comando do Celta de Vigo. O valor total da arrecadação da partida será destinado a atividades do Pnud. As arrecadações das edições anteriores foram entregues para auxiliar projetos que vão desde a criação de pequenas empresas para mulheres até a construção de quadras poliesportivas para meninos de rua. As edições anteriores do Jogo Contra a Pobreza foram realizadas em 2002 em Madri (Espanha), 2003 na Basiléia (Suíça), 2005 em Düsseldorf (Alemanha) e em março de 2007 em Marselha (França). Os países ajudados pela iniciativa são Brasil, Bolívia, Burkina Fasso, Butão, Ilhas Comores, Cuba, Colômbia, Etiópia, Eritréia, Guiné-Bissau, Haiti, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Tanzânia, Sri Lanka, República Democrática do Congo, Uganda e Vietnã. Os astros da festa serão os capitães de cada uma das equipes - "Amigos de Ronaldo e "Amigos de Zidane". O evento visa chamar a atenção sobre a responsabilidade de todos para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), adotados pelos líderes de 191 países em 2000 e ratificado na Cúpula da ONU de 2005. Estes objetivos buscam reduzir pela metade a pobreza para 2015, definindo metas para diminuir problemas como a fome, doenças, analfabetismo, degradação ambiental e discriminação contra a mulher. O ex-piloto alemão Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 e grande fã de futebol, será outro convidado ilustre. Ele irá para sua terceira participação consecutiva na festa. Ao falar sobre o evento, Ronaldo destacou que "é preciso seguir mobilizando o mundo do futebol para a importância da luta contra a miséria", e pediu a "erradicação da pobreza" do mundo. O ex-jogador francês Zinedine Zidane, por sua parte, aproveitou o comunicado para assinalar sua alegria em "voltar aos campos por uma causa tão justa como esta."