Ronaldo e Zidane organizam novo jogo O brasileiro Ronaldo e o francês Zidane anunciaram nesta terça-feira a realização da terceira edição do ?Jogo contra a Pobreza?, partida de futebol beneficente. Dessa vez, o encontro irá acontecer no dia 22 de dezembro, na cidade de Dusseldorf, na Alemanha. Companheiros no Real Madrid, Ronaldo e Zidane também são embaixadores da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O dinheiro arrecadado nas duas primeiras edições foram destinados para projetos sociais de países como Brasil, Vietnã, Haiti, Marrocos, Namíbia e outros. Eleitos seguidas vezes pela Fifa como os melhores jogadores do planeta, Ronaldo e Zidane, ambos campeões mundiais, usam seu prestígio para reunir vários astros do futebol no ?Jogo contra a Pobreza?. E em campo, cada um vira capitão de um time, fazendo um amistoso duelo.