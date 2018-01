Ronaldo e Zidane recebem convite da África O brasileiro Ronaldo e o francês Zinedine Zidane foram convidados para prestigiar a cerimônia de abertura da Copa da África das Nações (CAN-2004), que será realizada de 24 de janeiro a 14 de fevereiro, na Tunísia. Os dois jogadores do Real Madrid foram convidados como embaixadores do Programa das Nações Unidas para a luta contra a poblema na África e dependem de autorização do clube espanhol para estarem presentes.