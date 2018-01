Ronaldo elogia dupla Parreira/Zagallo O atacante Ronaldo, do Real Madrid, ficou muito satisfeito com a escolha de Carlos Alberto Parreira e Zagallo para o comando da seleção brasileira e disse que a equipe tem todas as condições de conquistar o hexacampeonato em 2006, na Alemanha. "O Parreira é o melhor técnico do País", elogiou o artilheiro da última Copa do Mundo, acrescentando que o Brasil é servido de excelentes treinadores. "Fiquei superfeliz com a contratação da dupla Parreira-Zagallo. Estarei sempre à disposição dos dois para fazer o que for possível em prol da seleção", garantiu Ronaldo.